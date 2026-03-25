Камен Георгиев в Sportal Fight Club: Битката ми с Калоян Колев безспорно е достойна да оглави MAX FIGHT

Един от най-популярните и реномирани ММА бойци в България Камен Георгиев беше специален гост в Sportal Fight Club преди дългоочаквания си дуел с Калоян Колев на MAX FIGHT 64.

MAX FIGHT 64 ще се проведе в новата зала на Военна академия в София на 4 април.

Битката е трета между Камен Георгиев и Калоян Колев - през 2019-а Калоян спечели със съдийско решение в София, а скоро след това двамата направиха реванш в Благоевград, завършил наравно. Сега спорът ще бъде решен в главната битка на MAX FIGHT 64.

"Психически съмдобре, физически – преуморен. Има още няколко дни, в които мога да натисна повече, така че в последните няколко дни, естествено, вече се намалява темпото. Може да се каже, че за мен това ще бъде почти почивка. За мен това е просто поредната битка. Да, тя ще бъде категорично интересна. Няма да е обикновен мач – все пак е мач за титлата. Когато имаме две срещи преди това, естествено, ще има и едно по-голямо надиграване в тактически смисъл. Така че не разсъждавам по този начин.

Проблемът е, че в България добрите бойци се избягват. Тоест гледат да играят с някоя, директно казано, „шматка“, за да могат евентуално да отидат някъде в чужбина. Това е много добре, но не можеш да играеш с хора, които са много под твоето ниво, и след това, заради социалните мрежи, да се възвеличаваш и така нататък. За мен това е спортно съперничество с един добър боец. Аз излишно казах, че с някакви посредствени бойци няма смисъл да играя", каза Георгиев в студиото на Sportal.bg, а пълното му гостуване гледайте във видеото.