Жените в четвърта урна преди жребия за втория етап на евроквалификациите

Женският национален отбор на България по баскетбол попадна в последната четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за следващото Европейско първенство през 2027 година.

Националките са в компанията на Израел, Люксембург, Нидерландия, Дания и Австрия.

Това се случи след последната актуализация на световната ранглиста на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) при жените. Церемонията ще се проведе в Дома на баскетбола в Ми, Швейцария, във вторник, 31 март.

Общо 17 отбора преодоляха първия кръг на пресявките, към които се присъединиха седем тима от квалификационните турнири за Световното първенство през 2026-а.

Разпределение за жребия:

Урна 1: Франция, Испания, Германия, Сърбия, Италия, Турция

Урна 2: Чехия, Унгария, Великобритания, Словения, Черна гора, Гърция

Урна 3: Словакия, Латвия, Хърватия, Португалия, Украйна, Плоша

Урна 4: Израел, Люксембург, Нидерландия, Дания, БЪЛГАРИЯ, Австрия

При жребия съставите ще бъдат разделени на шест групи от по четири, като два прозореца ще се проведат през ноември 2026-а и февруари 2027 година. Съдомакините на Евробаскет 2027 за жени Белгия, Финландия, Литва и Швеция ще продължат участието си в група H паралелно с останалите срещи от втория етап.

Във вторник ще се проведе и жребият за първия кръг на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 за жени, в който ще бъдат включени 10-те участващи отбора, които не се класираха за втората фаза на пресявките за шампионата през 2027-а.