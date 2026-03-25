  3. 3-то издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори предстои през юли във Варна

3-то издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори предстои през юли във Варна

  • 25 март 2026 | 13:02
  • 694
  • 0
3-то издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори предстои през юли във Варна

Третото издание на престижната KWU SENSHI Световна купа за аматьори ще се състои от 8 до 11 юли 2026 г. във Варна. Събитието е част от програмата на юбилейния XX Международен летен лагер по бойни изкуства 2026, който ще се проведе в дните от 5 до 12 юли и ще събере на едно място едни от най-добрите бойци и треньори от цял свят.

Световната купа предоставя изключителна възможност на състезатели над 18 години с минимум 4-то кю в киокушин карате да премерят сили на една от най-престижните международни сцени в бойните спортове. Участието е насочено към амбициозни каратеки, готови да демонстрират дух, техника и издръжливост в пълен контакт.

Програмата на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026 започва на 8 юли с регистрация на участниците и продължава от 9 до 11 юли, когато са и основните състезателни дни. А най-добрите бойци, които са стигнали до финалите на първенството, на 11 юли ще имат честа и привилегията да се качат на професионалния ринг на  SENSHI 32 Grand Prix, където ще бъдат определени победителите в различните теглови дивизии.

Крайният срок за регистрация в световната купа е 1 юни 2026 г., като приоритет ще бъде даден на състезатели по киокушин карате, които желаят да се изявят в двубои на високо ниво. Заявления с попълнени формуляри за участие се приемат на имейл: senshi_bulgaria@abv.bg.

Организаторите от Професионалната лига на Световния киокушин съюз са предвидили сериозни финансови стимули за участниците в световната купа, разпределени в три етапа на състезанието:

Квалификации: 1000 евро за победа / 500 евро за загуба

Полуфинали: 1500 евро за победа / 1000 евро за загуба

Финали: 2000 евро за победа / 1000 евро за загуба

Освен възможността за значителни парични награди, купи и престижни отличия, турнирът предлага международно признание, ценен състезателен опит и шанс за развитие в професионалната бойна сцена.

KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 обещава да бъде едно от най-запомнящите се събития в календара на бойните спортове през тази година за амбициозните бойци. Организаторите отправят покана към всички подготвени и мотивирани бойци от различни страни и континенти да се включат в турнира и да приемат предизвикателството на лятото.

