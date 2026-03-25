  Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

  25 март 2026 | 12:59
Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

Алберт Попов завърши на последното 24-о място в първия манш на последния за сезона слалом за Световната купа в норвежкия зимен курорт Хафиел в близост до Лилахамер. Българинът стартира с номер 20 и направи твърде сигурно каране на размекнатия сняг и завърши на близо 5 секунди зад водача, което е твърде голяма разлика в дисциплината.

Водач след първия манш е олимпийският шампион от Милано-Кортина Лоик Меяр от Швейцария, който даде време 57.92 секунди. Той изпревари двама норвежци - Хенрик Кристоферсен и Тимон Хауган, а в Топ 5 влязоха още французинът Клеман Ноел и бразилецът Лукас Пинейро Бротен, който вчера спечели малкия кристален глобус в гигантския слалом. Той все още има шанс да спечели малката купа и в слалома, но фаворит е норвежецът Атле Ли Макграт, който е шестри след първото спускане.

В първия манш отпаднаха Арман Маршан от Белгия и Джулиано Фукс от Швейцария.

Още от Зимни спортове

Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

  • 25 март 2026 | 11:23
  • 478
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 25 март 2026 | 07:00
  • 1691
  • 0
Александра Фейгин ще бъде с 12-ти стартов номер за кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Александра Фейгин ще бъде с 12-ти стартов номер за кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

  • 24 март 2026 | 20:01
  • 3684
  • 2
Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

  • 24 март 2026 | 18:39
  • 1097
  • 0
България ще бъде представена от осем спортисти на Световното по алпийски сноуборд до 21 години

България ще бъде представена от осем спортисти на Световното по алпийски сноуборд до 21 години

  • 24 март 2026 | 17:48
  • 738
  • 0
Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

  • 24 март 2026 | 16:55
  • 777
  • 1
Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 23429
  • 64
На живо: България U19 0:0 Англия U19, начало на мача

На живо: България U19 0:0 Англия U19, начало на мача

  • 25 март 2026 | 10:43
  • 4736
  • 8
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 6580
  • 11
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 14652
  • 24
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1529
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 12461
  • 18