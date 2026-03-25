Болест отказа от спорта германски алпиец

Германецът Андреас Зандер, световен вицешампион в спускането от 2021, ще прекрати професионалната си кариера заради заболяване, което го държи извън състезанията в последните две години. 36-годишният скиор е диагностициран с митохондриалната дисфункция.

"Опитах всичко по силите ми, за да вляза отново във възможно най-добра спортна форма. Изпълнявам все по-добре ежедневните ми задължения, но не мога да се състезавам в Световната купа. В следствие на това, аз реших да сложа край на кариерата ми", казва той в съобщение на местната ски федерация.

Зандер добави, че се гордее от постиженията си, като най-високото от тях бе среброто на Световното първенство. Той стартира в 197 състезания след дебюта си през 2008 и записа два подиума. Неговото сбогуване с феновете ще бъде по време на държавното първенство на Германия.