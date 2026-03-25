  Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май

Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май

  • 25 март 2026 | 12:48
  • 93
  • 0
Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май

Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май, съобщи за БТА Николай Тодоров от сдружение “Троян в бъдещето“. Инициативата с името Apriltsi Run се организира за първи път като съвместна инициатива на Община Априлци, сдружение „Троян в бъдещето“ и Национално дружество „Традиция“, регионален клон „ 34-ти пехотен троянски полк“.

Трасетата са разделени в бегови дистанции 3 км, 8 км и 25 км, като беговите маршрути са изключително панорамни и предлагат различна степен на трудност. Това ще позволи в състезанието да се да се включат както професионалисти, така и по-широк кръг от спортуващи любители на бягането и планината, разказа Тодоров. Маршрутът ще премине през историческите пътеки около върховете Марагидик и Ботев – терени, по които участниците в Новоселското въстание са се движили преди 150 години. До момента участие са заявили 110 състезатели.

Спортното събитие “ApriltsiRun - По следите на героите” e част от програмата, с която община Априлци ще отбележи годишнината от избухването на Новоселското въстание – част от епилога на Априлското въстание в този край. В исторически план на 2 май 1876 г. в Новоселската котловина избухва въстание и е обявена първата република в България, която съществува девет дни, преди въстанието да бъде кърваво потушено, припомнят организаторите.

Паралелно със състезанието ще бъдат организирани и безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в сградата на Народно читалище „Бъдеще – 1894 г.“ в квартал „Острец“ в Априлци, каза още Тодоров.

Сдружение „Троян в бъдещето“, което е съорганизатор на проявата, има опит в организирането на състезания по планинско бягане и други разнообразни събития в подкрепа съхраняване и популяризиране на местното историческото и природно наследство и превенция рака на гърдата. БТА припомня, че екипът на сдружението стои зад няколко набрали популярност през последните години събития – „TroyanRun – По стъпките на Левски“, Troyan Street Fitness Tournament и благотворителен крос „Бягай с нас – спаси живот“.

Още от Лека атлетика

Лариса Япикино пред Sportal.bg: Пожелавам на Пламена бързо възстановяване и да се завърне по-силна

Лариса Япикино пред Sportal.bg: Пожелавам на Пламена бързо възстановяване и да се завърне по-силна

  • 25 март 2026 | 10:23
  • 2194
  • 0
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1527
  • 0
Джош Кър ще бяга една миля на Диамантената лига в Лондон

Джош Кър ще бяга една миля на Диамантената лига в Лондон

  • 24 март 2026 | 20:36
  • 1075
  • 0
Дуплантис ще композира химна на Ultimate Championship

Дуплантис ще композира химна на Ultimate Championship

  • 24 март 2026 | 16:57
  • 967
  • 0
Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 501
  • 1
Александра Начева: Не се пречупих и не се отказах от мечтата си

Александра Начева: Не се пречупих и не се отказах от мечтата си

  • 24 март 2026 | 15:32
  • 1922
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 23423
  • 64
На живо: България U19 0:0 Англия U19, начало на мача

На живо: България U19 0:0 Англия U19, начало на мача

  • 25 март 2026 | 10:43
  • 4720
  • 8
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 6573
  • 11
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 14649
  • 24
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1527
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 12454
  • 18