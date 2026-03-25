Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май

Състезание по планинско бягане ще се състои в Априлци на 17 май, съобщи за БТА Николай Тодоров от сдружение “Троян в бъдещето“. Инициативата с името Apriltsi Run се организира за първи път като съвместна инициатива на Община Априлци, сдружение „Троян в бъдещето“ и Национално дружество „Традиция“, регионален клон „ 34-ти пехотен троянски полк“.

Трасетата са разделени в бегови дистанции 3 км, 8 км и 25 км, като беговите маршрути са изключително панорамни и предлагат различна степен на трудност. Това ще позволи в състезанието да се да се включат както професионалисти, така и по-широк кръг от спортуващи любители на бягането и планината, разказа Тодоров. Маршрутът ще премине през историческите пътеки около върховете Марагидик и Ботев – терени, по които участниците в Новоселското въстание са се движили преди 150 години. До момента участие са заявили 110 състезатели.

Спортното събитие “ApriltsiRun - По следите на героите” e част от програмата, с която община Априлци ще отбележи годишнината от избухването на Новоселското въстание – част от епилога на Априлското въстание в този край. В исторически план на 2 май 1876 г. в Новоселската котловина избухва въстание и е обявена първата република в България, която съществува девет дни, преди въстанието да бъде кърваво потушено, припомнят организаторите.

Паралелно със състезанието ще бъдат организирани и безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в сградата на Народно читалище „Бъдеще – 1894 г.“ в квартал „Острец“ в Априлци, каза още Тодоров.

Сдружение „Троян в бъдещето“, което е съорганизатор на проявата, има опит в организирането на състезания по планинско бягане и други разнообразни събития в подкрепа съхраняване и популяризиране на местното историческото и природно наследство и превенция рака на гърдата. БТА припомня, че екипът на сдружението стои зад няколко набрали популярност през последните години събития – „TroyanRun – По стъпките на Левски“, Troyan Street Fitness Tournament и благотворителен крос „Бягай с нас – спаси живот“.