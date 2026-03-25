Мартин Петков преди MAX FIGHT 64: Искам само корави битки

Муай тай боецът Мартин Петков пожела да има много корави битки с малки ръкавици (ММА, 4 унции) през 2026 г. Той стартира новия сезон с двубой срещу Мануел Фернандес (Испания) на 4-и април в София. 3-рундовата битка ще бъде за титлата на Max Fight в категория до 70 кг

„Искам да направя корави битки с малките ръкавици през 2026 г. Надявам се в края на годината или началото на 2027 г. да съм готов за големите изпитания. Ако побеждавам и доминирам, с моя екип обмисляме да скачаме към следващото ниво – One FC – сподели за Спортната джунгла Мартин Петков. – Фернандес е опитен съперник. Има над 70 професионални мача. Играл е в големи вериги. Това ще му е последен бой в кариерата.“

Мартин Петков вече има опит срещу испански съперници. Той победи на два пъти Алехандро Отео, но сега опонентът е различен.

„Противникът ми е обратен гард, който върви постоянно напред. Като Родтанг. Поема удари и това ще му изиграе лоша шега с малките ръкавици – смята 22-годишният талант. – Не е добра тактика, както той го прави. Трябва да си много корав, за може да побеждаваш по този начин. На пръсти се броят хората, които могат да го правят. Не съм сигурен дали той се е бил с малките ръкавици", споделя възпитаникът на "Академия Антон Петров", който вече има 7 мача с ММА ръкавици зад гърба си.

В плановете на Мартин Петков за 2026 г. отново влиза лагер в чужбина. През миналата година прекара няколко седмици в Тайланд, където направи здрави мачове.