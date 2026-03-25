Животът на Джи Ес Пи ще бъде пресъздаден в игрален филм

Бившият шампион на UFC в две категории, Джордж Сейнт Пиер, който се оттегли като един от най-успешните бойци в историята, ще види житейската си история адаптирана в нов биографичен филм. За режисьор на проекта е избран канадският кинодеец Томас Сото.

Новината беше съобщена за първи път от "Variety" във вторник (24.03).

„От известно време обмисляме да разкажем моята история и когато намерихме този екип, ни стана ясно, че искаме това да бъде направено по нов и креативен начин“, заяви ММА легендата в изявление относно проекта.

Признат за един от най-великите бойци в историята на смесените бойни изкуства (MMA), Сейнт Пиер покори както полусредната, така и средната категория по време на кариерата си, преди да се оттегли през 2019 г. Той спечели първата си титла в UFC през 2006 г., когато отмъсти за по-ранна загуба от Мат Хюз, но след това загуби пояса още в следващия си мач след поражение от Мат Сера. Сейнт Пиер се завърна по доминиращ начин и повече не допусна загуба до края на кариерата си.

Канадецът победи Сера, за да си върне титлата малко повече от година по-късно, след което я защити рекордните девет пъти. Сред победите му в този период са успехи над бойци като Джон Фич, Би Джей Пен, Джош Кошчек, Джейк Шийлдс, Ник Диаз и Джони Хендрикс.

След това боецът от Монреал освободи титлата и си взе почти четиригодишна почивка. Той се завърна през 2017 г., когато победи Майкъл Биспинг, за да стане шампион на UFC в средна категория. Той се отказа от този пояс малко повече от месец по-късно, а победата над Биспинг остава последният мач в легендарната му кариера. Той беше приет в Залата на славата на UFC през 2020 г. и все още държи множество рекорди от времето си в октагона.

„Искам да разкажа историята на Georges зад образа на GSP по начин, който се усеща интимен, честен и дълбоко човешки“, коментира Сото за филма. „За мен да представя тази история на света е едновременно привилегия и отговорност.“

Сото, който е режисьор от Квебек, е работил по няколко филмови и телевизионни проекта в родната си Канада, а сега ще се заеме с адаптирането на живота на Сейнт-Пиер за големия екран.

Все още не е започнал кастинг за проекта, нито е намерен дистрибутор, но продуцентите вече са ангажирани с реализацията на филма, като самият Сейнт Пиер също ще работи в тясно сътрудничество с екипа.