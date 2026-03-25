Резултати от НХЛ

В ранните часове на 25-и март (сряда) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи богата програма от цели 15 мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

ЕТО КАК ЗАВЪРШИХА ВСИЧКИ СРЕЩИ ТАЗИ НОЩ:

Бостън Бруинс - Торонто Мейпъл Лийфс 2:4 (1:0 0:2 1:2)

Детройт Ред Уингс - Отава Сенатърс 2:3 (0:1 1:2 1:0)

Монреал Канейдиънс - Каролина Хърикейнс 5:2 (1:2 2:0 2:0)

Ню Йорк Айлъндърс - Чикаго Блекхоукс 3:4 (1:3 0:1 2:0)

Питсбърг Пенгуинс - Колорадо Аваланч 2:6 (1:4 0:1 1:1)

Филаделфия Флайърс - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:3 (1:0 0:2 1:1)

Флорида Пантърс - Сиатъл Кракен 5:4* след продължение и дузпи - 4:4 (0:0 1:0 3:4) в редовното време, 0:0 в продължението 1:0 при дузпите

Тампа Бей Лайтнинг - Минесота Уайлд 6:3 (0:2 3:1 3:0)

Далас Старс - Ню Джърси Девилс 4:6 (1:4 2:0 1:2)

Нешвил Предейтърс - Сан Хосе Шаркс 6:3 (5:1 1:1 0:1)

Сент Луис Блус - Вашингтон Кепиталс 3:0 (0:0 1:0 2:0)

Уинипег Джетс - Вегас Голдън Найтс 4:1 (1:0 2:1 1:0)

Калгари Флеймс - Лос Анджелис Кингс 4:3* след продължение и дузпи - 2:2 (0:1 1:1 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Юта Мамът - Едмънтън Ойлърс 2:5 (1:1 1:3 0:1)

Ванкувър Канъкс - Анахайм Дъкс 3:5 (1:0 1:2 1:3)

В утрешния 26-и март (четвъртък) НХЛ ще продължи със само два мача, като и двата ще стартират в 1:30 часа българско време. В единия Бъфало Сейбърс посреща Бостън Бруинс, а в другия Торонто Мейпъл Лийфс приема Ню Йорк Рейнджърс.