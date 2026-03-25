Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Невероятното спортно дълголетие на ЛеБрон в числа и интересни факти

  • 25 март 2026 | 07:33
  • 1696
  • 1
НБА публикува в официалния си профил в Инстаграм любопитни числа, свързани с кариерата на ЛеБрон Джеймс в лигата. 41-годишната легенда наскоро подобри поредния рекорд, записвайки 1612 мача в редовния сезон на НБА. Той обаче може да се похвали и с редица други интересни постижения.

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс е играл в 28.8% от всички сезони в НБА. През годините той се е изправял срещу 36% от всички играчи в историята на лигата.

Освен това само 155 души имат поне 1000 мача в НБА и само шестима - поне 1500.

ЛеБрон Джеймс - професионален творец на рекорди
Роденият през септември 1962 г. Кевин Уилис е най-възрастният играч срещу когото ЛеБрон се е изправял, а най-младият е 19-годишният Купър Флаг, избран през лятото на 2025 под №1 в Драфта от Далас Маверикс. Играчът срещу когото Джеймс пък се е изправял най-често в лигата (49 пъти) е ДеМар ДеРоузън, в момента носещ екипа на Сакраменто Кингс.

ЛеБрон е играл срещу 12 дуета баща-син в НБА, а срещу Чикаго Булс е записал повече срещи от всеки друг отбор - 68.

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд
Интересно за отбелязване е и забележителното постоянство на ЛеБрон. В първите си 806 срещи в НБА той е регистрирал средно по 27.5 точки, 7.2 борби и 6.9 асистенции на мач. В последните си 806 мача той записва средни показатели от 26.2 точки, 7.7 борби и 7.9 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

