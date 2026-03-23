ЛеБрон Джеймс - професионален творец на рекорди

С поредния рекорд в кариерата си крилото на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс обогати още повече колекцията си от невероятни постижения. 41-годишната легенда стана съвсем наскоро играчът с най-много мачове в редовния сезон в историята на НБА с 1612.

Четирикратният шампион на НБА е рекордьор и в още няколко категории, отнасящи се до редовния сезон в бигата: за най-много отбелязани точки (43 241), най-много изиграни минути (60 710) и сезони (23) и за най-много реализирани стрелби от игра (15 889).

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

Той е в Топ 10 и по още редица показатели, като е втори в класацията за най-много победи (1041) и за най-много реализирани фаулове (8837). ЛеБрон е четвърти по асистенции с 11 925 и шести по откраднати топки с 2403.

