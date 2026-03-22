ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс изигра своя мач номер 1612 в редовния сезон на НБА, с което подобри постижението на легендата на Бостън Селтик Робърт Периш Селтикс и вече е едноличен лидер в историята на лигата по този показател.

ЛеБрон започна като титуляр при гостуването на "езерняците" срещу Орландо Меджик, спечелно със 105:104. 41-годишният ветеран завърши с 12 точки, 6 борби и 4 асистенции. Най-резултатен за Лейкърс беше Лука Дончич с 33 точки, а Остин Рийвс добави 26.

Джеймс е в своя 23-ти сезон, с един повече от предишния рекорд на Винс Картър. Общо 79 играчи, записали минути в НБА през този сезон, дори не са били родени, когато ЛеБрон дебютира в лигата на 29 октомври 2003 г.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

„Не е като да си записвам неща и да гледам в книгата с рекорди с мисълта: „Ще постигна това, ще постигна онова“. Просто се случва. Това не беше в списъка с неща, които исках да постигна", каза звездата.

„Исках в даден момент да бъда най-добрият играч в тази лига“, призна Джеймс. - Исках да бъда един от най-великите, ако не и най-великият, играл някога тази игра. Исках да бъда шампион на НБА. Исках евентуално да спечеля наградата за новобранец на годината, да участвам в Мача на звездите, да спечеля златен медал, да спечеля няколко награди за MVP. Това бяха някои от целите ми. Но някои от нещата, които се случват през последните няколко години, са просто супер, супер готини".

Част от рекордите в НБА, които ЛеБрон Джеймс държи към този момент:

Най-много изиграни сезони (23)

Най-много изиграни мачове в редовния сезон (1612)

Най-много изиграни минути (над 70 000, включително плейофите)

Най-много отбелязани точки (над 45 000, включително плейофите)

Най-много участия в Мача на звездите (22)

Най-много попадания в идеалния отбор на НБА (21)

Снимки: Imago