Следете НБА със Sportal.bg: Четири мача в НБА

В ранните часове на 25-и март (сряда) НБА предлага скромна програма от четири мача от редовния сезон, който вече започна да наближава своя край и всяка една победа ще бъде от огромно значение за крайното класиране. Към момента водят Оклахома Сити Тъндър с 57 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 52 успеха и 19 поражения (Източна конференция). И двата отбора почти по всяка вероятност ще финишират като първенци в своята конференция и към момента остава това да бъде потвърдено и де факто.

Иначе лидерите тази нощ нямат ангажименти, а програмната схема откриват Шарлът Хорнетс и Сакраменто Кингс в 1:00 часа българско време. “Кралете” са на дъното в Западната конференция, а “стършелите” все още имат минимален и повече теоретичен шанс да се класират директно за плейофите. Към момента те са десети и всяка победа ще е важна за тях поне за да извоюват по-добра позиция поне в плей-ин турнира.

Половин час по-късно Ню Йорк Никс приема Ню Орлиънс Пеликанс. “Пеликаните” вече нямат дори теоретичен шанс за плей-ин турнира на Запад, като играят за собствената си чест. Никс също изпълниха своята задача и вече си гарантираха място в топ 6 на Изток, но все още имат шанс да се преборят за второто място.

В 2:00 часа Кливланд Кавалиърс е домакин на Орландо Меджик. “Кавалерите” са в същата позиция като нюйоркчани, като те също не са толкова далеч от втората позиция в Източната конференция. “Магиите” пък водят сериозна битка с Атланта Хоукс и Филаделфия 76ърс за топ 6, като при победа ще съкратят изоставането на 4 успеха от зоната на плейофите.

След това ще има дълга пауза и чак в 5:00 часа ще започне последният мач за тази нощ, а в него Финикс Сънс ще посрещне Денвър Нъгетс. “Слънцата” вече са много далеч от шестия на Запад Хюстън Рокетс и изостават на цели седем победи при оставащи десет мача до края на редовния сезон. Денвър от своя страна почти си гарантира и на теория класирането за плейофите, като дори има шанс до края на редовния сезон да се пребори за третото място.