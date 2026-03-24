  Алекс Грозданов и Богданкa загубиха първия полски сблъсък с Варшава в ШЛ

Алекс Грозданов и Богданкa загубиха първия полски сблъсък с Варшава в ШЛ

  • 24 март 2026 | 22:29
Алекс Грозданов и Богданкa загубиха първия полски сблъсък с Варшава в ШЛ

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) загубиха първия си мач от 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Грозданов и компания отстъпиха като гости на Пройект (Варшава) с 1:3 (14:25, 25:23, 24:26, 20:25) в първия мач от полския сблъсък в турнира, игран тази вечер пред над 4500 зрители в зала "Торвар".

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (1 април) от 19,00 часа българско време в Люблин. Богданка трябва да спечели минимум с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм. Волейболистите на Варшава пък се нуждаят само от два спечелени гейма, за да се класират за финалната четворка на Шампионската лига в Торино.

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов игра цял мач и завърши със скромните 5 точки (3 блока и 40% ефективност в атака - +3).

Най-резултатен за Богданка стана Илир Ено с 19 точки (2 блока, 4 аса, 50% ефективност в атака и 23% позитивно посрещане - +10). Матеуш Малиновски завърши с 15 точки (2 аса и 48% ефективност в атака - +12), а звездата на тима Вилфредо Леон завърши с 12 точки (39% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане - +2), но и това не помогна за успех.

За домакините от Варшава Бартош Беднож реализира 21 точки (2 блока, 3 аса, 53% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +8). Кевин Тили (1 блок, 1 ас, 52% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +10) и Бартош Гомулка (1 блок, 1 ас и 43% ефективност в атака - +12) пък добавиха 16 и 15 точки за победата.

Тили беше определен и за MVP на мача.

Снимки: CEV.EU

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите

Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Страхотна битка във Валенсия

Страхотна битка във Валенсия

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

