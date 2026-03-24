  Sportal.bg
Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

  • 24 март 2026 | 17:08
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов завърши на първо място в класацията на блокировачите в редовния сезон на полската ПлюсЛига и затвърди позицията си сред най-добрите на своя пост в първенството.

Центърът на шампиона Богданка ЛУК (Люблин) приключи с 69 директни точки от блок, което прави 0,69 точки на гейм. Освен това той е записал и 71 успешни блокади или средно по 0,71 на гейм. Всичко това Грозданов е направил за 100 изиграни гейма в 25 мача в редовния сезон.

Зад Алекс Грозданов на второ място завърши Лукаш Усович от Ястржембски Венгел с 65 точки от блок, а трети е Бартош Лемански от СКРА (Белхатов) с 61 точки.

