  3. Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

  • 24 март 2026 | 18:39
  • 311
  • 0
Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

Боровец беше домакин на Държавното първенство по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години. Организатори са БФСки и „Бороспорт“ АД. В гигантския слалом при момчетата до 14 години първи е Никола Балевски (Юлен), пред Андрей Самарджиев (Юлен) и Мартин Спасов (Чамкория). При момичетата в тази група победи Илияна Вълканова (Юлен), пред Марта Маркова (Грийн роуд) и Елица Кърпачева (Мотен).

При момичетата до 16 години победителка е Лилия Хаджистоянова (Юлен), пред Антония Филипова (Пампорово) и Елена Гребенчарска (Витоша ски). Шампион при момчетата до 16 години е Павел Марков (Чамкория) следван от Антон Самарджийски (Юлен) и Стилиян Арсенов (Витоша ски).

На слалом при момчетата до 14 години победи Мартин Спасов (Чамкория), пред Никола Балевски (Юлен) и Андрей Самарджийски (Юлен). Първи при момичетата в тази възрастова група е Илияна Вълканова (Юлен), пред Яна Седянкова (Витоша ски) и Елица Кърпачева (Мотен).

До 16 години на слалом шампионка при момичетата стана Лилия Хаджистоянова (Юлен), следвана от Азалия Александрова (Пампорово) и Кристина Попова (Юлен). При момчетата в тази възраст призовата тройка е Йордан Стойчев (Юлен), Иван Рангелов (Рилец, Самоков) и Боян Цървуланов (Пампорово).

Призьорите бяха отличени от Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Иван Каневчев, координатор „Алпийски ски“ в БФСки, Георги Кочов, директор в „Бороспорт“, Валентин Стефанов, технически делегат, Виктор Гичев, рейс директор.

