Индонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

  Індонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

Індонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

Індонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

Националният отбор на Индонезия, който е домакин на започващия на 27-и март турнир FIFA Series 2026, в който участва и България, ще разчита на 24 футболисти, които селекционерът им Джон Хердман селектира от първоначалния списък с 42 имена.

Националите стигнаха Джакарта
Националите стигнаха Джакарта

"Лъвовете" започват участието си на 27-и март от 10:30 часа българско време срещу Соломоновите острови, а след това играят домакините със Сейнт Китс и Невис.

Соломоновите острови излизат срещу България с временен треньор и футболисти основно от един клуб
Соломоновите острови излизат срещу България с временен треньор и футболисти основно от един клуб

Ако България спечели своята среща, то на финала на 30-и ще чака победителя от втория мач.

Селекционерът Хердман разполага с група, в която има няколко доста солидни имена. Правят впечатление защитника на Лил Калвин Фердонк, който през лятото на 2025-а година пристигна от НЕК Неймеген, вратарят на Удинезе Емил Аудеро, както и още двама бранители – Кевин Дикс от Борусия (Мьонхенгладбах) и капитанът Джей Идзес от Сасуоло.

Общо 12 от всичките 24 футболисти на Индонезия играят в Европа. Такива също са Елкан Багот (защитник на Ипсуич), Джъстин Хюбнер (защитник на Фортуна Ситард), Нейтън Тжое-А-Он (Bилем II), както и Оле Ромни от Оксфорд Юнайтед.

Положителната новина за селекционера е, че групата му е събрана от футболисти в най-добрата възраст между 24 и 29 години, като тези над 30 са само трима.

Най-опитният Жорди Амат, който е на 34, пък е роден в Испания и е юноша на Еспаньол. До 2014-а година той е младежки национал на Испания, но през 2022-а ФИФА му позволява да представлява Индонезия.

България (U17) стартира с равенство европейските квалификации в Пловдив

България (U17) стартира с равенство европейските квалификации в Пловдив

  • 24 март 2026 | 17:12
  • 739
  • 0
Александър Димитров с пресконференция преди двубоя със Соломоновите острови

Александър Димитров с пресконференция преди двубоя със Соломоновите острови

  • 24 март 2026 | 16:00
  • 648
  • 0
"Лъвовете" на фитнес след дългия полет

"Лъвовете" на фитнес след дългия полет

  • 24 март 2026 | 11:59
  • 1086
  • 0
Националите стигнаха Джакарта

Националите стигнаха Джакарта

  • 24 март 2026 | 11:57
  • 6294
  • 20
Валери Владимиров: Трансферът ми в Милан беше голяма стъпка за мен

Валери Владимиров: Трансферът ми в Милан беше голяма стъпка за мен

  • 24 март 2026 | 09:19
  • 3685
  • 0
Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

  • 23 март 2026 | 15:33
  • 1516
  • 0
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14878
  • 45
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11469
  • 13
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27734
  • 24
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14235
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 7018
  • 8
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6996
  • 0