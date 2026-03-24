Индонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

Националният отбор на Индонезия, който е домакин на започващия на 27-и март турнир FIFA Series 2026, в който участва и България, ще разчита на 24 футболисти, които селекционерът им Джон Хердман селектира от първоначалния списък с 42 имена.

"Лъвовете" започват участието си на 27-и март от 10:30 часа българско време срещу Соломоновите острови, а след това играят домакините със Сейнт Китс и Невис.

Ако България спечели своята среща, то на финала на 30-и ще чака победителя от втория мач.



Селекционерът Хердман разполага с група, в която има няколко доста солидни имена. Правят впечатление защитника на Лил Калвин Фердонк, който през лятото на 2025-а година пристигна от НЕК Неймеген, вратарят на Удинезе Емил Аудеро, както и още двама бранители – Кевин Дикс от Борусия (Мьонхенгладбах) и капитанът Джей Идзес от Сасуоло.



Общо 12 от всичките 24 футболисти на Индонезия играят в Европа. Такива също са Елкан Багот (защитник на Ипсуич), Джъстин Хюбнер (защитник на Фортуна Ситард), Нейтън Тжое-А-Он (Bилем II), както и Оле Ромни от Оксфорд Юнайтед.



Положителната новина за селекционера е, че групата му е събрана от футболисти в най-добрата възраст между 24 и 29 години, като тези над 30 са само трима.



Най-опитният Жорди Амат, който е на 34, пък е роден в Испания и е юноша на Еспаньол. До 2014-а година той е младежки национал на Испания, но през 2022-а ФИФА му позволява да представлява Индонезия.

Снимки: Gettyimages