Жасмин Величков сред най-големите млади таланти в Италия

Младият български национал Жасмин Величков беше нареден сред най-обещаващите млади лица в италианската Суперлига още в дебютния си сезон с екипа на Веро Волей (Монца). Това написа колегата Джулиано Биндони в свой коментар за местния сайт volleynews.it.

Колегата Биндони дори е потърсил селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини, който е споделил:

"Величков е момче, което има очевидни качества от няколко гледни точки - той е преждевременно развит, с добра игрова култура. Има страхотни способности в посрещане, има и необходимите сантиметри (203). Но трябва да се доразвие по отношение на техниката и физиката."

Все пак шансовете да видим Жасмин Величков през това лято с мъжкия национален отбор са много, много високи, благодарение на първия му сезон в Суперлигата, в който той доказа, че е най-добрият посрещач в Монца, както и солиден и надежден нападател, който атакува с ентусиазъм, който винаги е заразителен и завладяващ. Ако остане в Монца през следващия сезон със сигурност ще бъде титуляр.

Сред другите млади таланти, на които се обръща особено внимание, е съотборникът на Величков в Монца - 19-годишният диагонал Диего Фраскио, 20-годишният френски разпределител на Модена Амир Тизи-Уалу и 19-годишният втори разпределител на Перуджа Брайън Аргилагос, който умело може да заменя Симоне Джанели при нужда.

Колегата Джулиано Биндони коментира също така, че италианската Суперлига не е място за стари мъже, като от малко над 170 регистрирани играчи, 90 са родени след 2000-а година (Gen Z поколението), от които 53 са италианци, 70 са родени през 90-те години, а едва 12 през 80-те години. В същото време все повече навлизат играчи под 23 години, а тези над 30 години намаляват.