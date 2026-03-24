Жасмин Величков сред най-големите млади таланти в Италия

  • 24 март 2026 | 17:39
Младият български национал Жасмин Величков беше нареден сред най-обещаващите млади лица в италианската Суперлига още в дебютния си сезон с екипа на Веро Волей (Монца). Това написа колегата Джулиано Биндони в свой коментар за местния сайт volleynews.it.

Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място
Колегата Биндони дори е потърсил селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини, който е споделил:

"Величков е момче, което има очевидни качества от няколко гледни точки - той е преждевременно развит, с добра игрова култура. Има страхотни способности в посрещане, има и необходимите сантиметри (203). Но трябва да се доразвие по отношение на техниката и физиката."

Все пак шансовете да видим Жасмин Величков през това лято с мъжкия национален отбор са много, много високи, благодарение на първия му сезон в Суперлигата, в който той доказа, че е най-добрият посрещач в Монца, както и солиден и надежден нападател, който атакува с ентусиазъм, който винаги е заразителен и завладяващ. Ако остане в Монца през следващия сезон със сигурност ще бъде титуляр.

Сред другите млади таланти, на които се обръща особено внимание, е съотборникът на Величков в Монца - 19-годишният диагонал Диего Фраскио, 20-годишният френски разпределител на Модена Амир Тизи-Уалу и 19-годишният втори разпределител на Перуджа Брайън Аргилагос, който умело може да заменя Симоне Джанели при нужда.

Колегата Джулиано Биндони коментира също така, че италианската Суперлига не е място за стари мъже, като от малко над 170 регистрирани играчи, 90 са родени след 2000-а година (Gen Z поколението), от които 53 са италианци, 70 са родени през 90-те години, а едва 12 през 80-те години. В същото време все повече навлизат играчи под 23 години, а тези над 30 години намаляват.

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

  • 24 март 2026 | 17:08
  • 551
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибурск) с отлично начало в плейофите

Мони Николов и Локомотив (Новосибурск) с отлично начало в плейофите

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 2536
  • 7
Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

  • 23 март 2026 | 17:38
  • 643
  • 0
Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

  • 23 март 2026 | 17:00
  • 1469
  • 1
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 20617
  • 22
Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

  • 23 март 2026 | 15:31
  • 2948
  • 1
Виж всички

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14867
  • 45
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11451
  • 13
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27716
  • 24
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14226
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 7012
  • 8
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6994
  • 0