Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) завършиха с лесна победа редовния сезон в местната ПлюсЛига. Шампионите биха категорично у дома Стийм Хемарпол Политехнитека (Ченстохова) с 3:0 (25:14, 25:13, 25:20) в мач от отложения 14-и кръг, игран тази вечер пред около 4200 зрители.

Богданка завърши на 3-о място в крайното класиране с 18 победи, 8 загуби и 53 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Грозданов и компания ще спорят с 6-ия в подреждането, който най-вероятно ще бъде СКРА (Белхатов). Всичко ще се разбере напълно точно утре вечер, когато ще приключи кръга. На 1/4-финалите ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първия мач от серията ще бъде в събота (28 март).

Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и завърши с 6 точки (1 блок и 71% ефективност в атака - +6), с колкото завърши и звездата Вилфредо Леон (1 ас, 42% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане) за успеха.

Най-полезен за шампионите стана Илир Ено с 15 точки (2 блока, 1 ас, 56% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +12) и напълно заслужено бе определен за MVP на мача. Резервата Матеуш Малиновски добави още 11 точки за победата.

За тима на Ченстохова Якуб Киедос беше единственият с двуцифров актив - 11 точки (1 блок, 1 ас и 38% ефективност в атака - +5).