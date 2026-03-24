Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

  • 24 март 2026 | 16:55
  • 267
  • 0
Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

В последното състезание в кариерата си французинът Алекси Пeнтюро се класира 11-и, като изравни най-доброто си постижение през сезона. Носителят на Големия кристален глобус през 2021 година, който има 34 победи за Световната купа и е спечелил три олимпийски медала, приключи със спорта на 35-годишна възраст. В момента, в който пресече финалната линия, той излезе временно на първо място в гигантския слалом в Лилехамер.

"Да пресечеш финала в зелено винаги е специално и това е хубав начин да кажеш "довиждане", коментира Пeнтюро последното си каране, след като преди десет дни обяви отказването си след 17-годишна кариера.

"За мен е нов свят сега, започвам нов живот. Това, което ще ми липсва най-много, е адреналинът, трудно ще бъде да намеря толкова, но ще се опитам да открия поне толкова удоволствие в живота", каза още той, цитиран от АФП.

След като пресече финала, френските му съотборници се втурнаха в смесената зона, за да го облеят с шампанско, а състезателят в слалома Виктор Мюфа-Жанде му връчи дървен трофей, на който беше написано "Най-великия на всички времена".

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14833
  • 45
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11401
  • 13
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27660
  • 24
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14188
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 6992
  • 8
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6980
  • 0