Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

В последното състезание в кариерата си французинът Алекси Пeнтюро се класира 11-и, като изравни най-доброто си постижение през сезона. Носителят на Големия кристален глобус през 2021 година, който има 34 победи за Световната купа и е спечелил три олимпийски медала, приключи със спорта на 35-годишна възраст. В момента, в който пресече финалната линия, той излезе временно на първо място в гигантския слалом в Лилехамер.

"Да пресечеш финала в зелено винаги е специално и това е хубав начин да кажеш "довиждане", коментира Пeнтюро последното си каране, след като преди десет дни обяви отказването си след 17-годишна кариера.

🥹 La dernière manche de la grande carrière de Monsieur Alexis Pinturault ! #ChaletClub pic.twitter.com/j8ddsHenZm — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 24, 2026

"За мен е нов свят сега, започвам нов живот. Това, което ще ми липсва най-много, е адреналинът, трудно ще бъде да намеря толкова, но ще се опитам да открия поне толкова удоволствие в живота", каза още той, цитиран от АФП.

След като пресече финала, френските му съотборници се втурнаха в смесената зона, за да го облеят с шампанско, а състезателят в слалома Виктор Мюфа-Жанде му връчи дървен трофей, на който беше написано "Най-великия на всички времена".