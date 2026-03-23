Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Плеймейкърът на Локомотив (Новосибирск) Мони Николов получи 33% от фенския вот, а първото място изнанадващо зае опитният Дмитрий Филипов от Горкия с 38%.

Третото място заема бившият разпределител на Монтана, а сега на Зенит (Казан) Константин Абаев с 15%.

Сега треньорите на 16-те отбора в Суперлигата също ще гласуват на кои волейболисти по постове да се спрат до 24 март. На 25 март селекционерът на Русия Константин Брянский ще вземе крайното решение и ще определи Символичния отбор на редовния сезон в Суперлигата на Русия.

Мони Николов бе избран единодушно за разпределител №1 на първи полусезон.

