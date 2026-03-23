  3. Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

  • 23 март 2026 | 15:31
Плеймейкърът на Локомотив (Новосибирск) Мони Николов получи 33% от фенския вот, а първото място изнанадващо зае опитният Дмитрий Филипов от Горкия с 38%.

Третото място заема бившият разпределител на Монтана, а сега на Зенит (Казан) Константин Абаев с 15%.

Сега треньорите на 16-те отбора в Суперлигата също ще гласуват на кои волейболисти по постове да се спрат до 24 март. На 25 март селекционерът на Русия Константин Брянский ще вземе крайното решение и ще определи Символичния отбор на редовния сезон в Суперлигата на Русия.

Мони Николов бе избран единодушно за разпределител №1 на първи полусезон.

Християн Димитров заби 30 точки, а Самуил Вълчинов добави 19 точки за успех на Равена

Християн Димитров заби 30 точки, а Самуил Вълчинов добави 19 точки за успех на Равена

Силен Влади Гърков с 14 точки, Сен Назер оцеля във Франция

Силен Влади Гърков с 14 точки, Сен Назер оцеля във Франция

Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

Аспарух Аспарухов с 13 точки в последния мач за Шлепск в Полша

Аспарух Аспарухов с 13 точки в последния мач за Шлепск в Полша

Иван Станев: Върнах се три години назад

Иван Станев: Върнах се три години назад

Нефтохимик спечели първия сблъсък с Дея спорт от 1/4-финалите пред над 1000 зрители

Нефтохимик спечели първия сблъсък с Дея спорт от 1/4-финалите пред над 1000 зрители

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

