Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  • 24 март 2026 | 16:05
  • 505
  • 2
Шифрин с историческа победа в последния слалом за сезона

Микаела Шифрин спечели последния слалом за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Лилехамер.

Олимпийската шампионка в слалома от Милано-Кортина не остави шансове на конкурентките и спечели категорично с общо време 2:07.61 минути. Американката поведе след първия манш и с отлично каране във втория финишира първа с аванс от 1:32 секунда пред втората Уенди Холденер.

Победата е под номер 110 в славната кариера на Микаела Шифрин за Световната купа. Тя стана и първата алпийка с девет победи на слалом в един сезон, като досега делеше постижението по този показател с хърватката Яница Костелич от сезон 2001/02.

Трета на слалома в Лилехамер завърши германката Ема Айхер с изоставане от 1:36 секунда след победителката.

Шифрин предсрочно си бе осигурила малката Световна купа в слалома, като в крайното класиране на дисциплината завърши първа със сбор от 980 точки. Втора е Камий Раст с 538, а трета - Холденер с 498.

Утре предстои последното състезание за сезона при жените - гигантски слалом, като все още има интрига, макар и минимална, за големия Кристален глобус. В генералното класиране за Световната купа Шифрин води убедително с 1386 точки, с 85 точки пред Ема Айхер, която е втора с 1301. Трета е Камий Раст с 1009.

Следвай ни:

Водещи Новини

