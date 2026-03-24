Барселона хвърли око на Майк Джеймс

  • 24 март 2026 | 14:55
Майк Джеймс със сигурност ще напусне Монако през лятото и може да продължи кариерата си в Барселона.

Първоначално Барса беше свързвана със Силвен Франсиско, но един от най-добрите гардове в Евролигата според информациите иска преди всичко да тества пазара в НБА. Затова решението на каталунския гранд, както съобщи Mundo Deportivo, е паднало върху Джеймс, който брои дните до напускането си от Монако.

Втората опция е Жан Монтеро, който играе отлично във Валенсия, но има клауза за откупуване за испански отбори от един милион евро, така че Джеймс е много по-реалистична цел за Барселона.

Каталунците може да претърпят сериозна реконструкция през следващия сезон, а предстои да видим кой ще бъде партньор на Кевин Пънтър и Уил Клайбърн в гардовата линия.

Припомняме, че Монако играе срещу Олимпия Милано този вторник в 33-ия кръг на Евролигата и се нуждае от победа, за да запази шансовете си за класиране в плей-ин в Евролигата.

