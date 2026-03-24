Лукас Бротен спечели гигантския слалом на Финалите на Световната купа

Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) спечели гигантския слалом при мъжете в Лилехамер (Норвегия), част от Финалите на Световната купа по ски алпийски дисциплини и триумфира с титлата в дисциплината за сезон 2025/2026.

Пинейро Бротен постигна най-добро общо време - 2:20.65 минути, след като беше най-бърз и в първия манш. С победата си той се възползва максимално от отпадането на досегашния лидер в подреждането за Малкия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария) в първия манш. Представителят на Бразилия събра 549 точки на върха в класирането, Одермат завърши на второ място с 495, а друг швейцарец Лоик Меяр се нареди трети с 486 точки.

Одермат, който вече си осигури Големия кристален глобус в Световната купа, се надяваше да добави титлата в гигантския слалом към тези в спускането и супергигантския слалом, които също спечели през този сезон, но направи грешка в първия манш и не успя да завърши.

Меяр същото имаше шансове за първата позиция, но завърши втори в днешното състезание, на 0.58 секунди от Лукас Пинейро Бротен и остана на трети в дисциплината. Трето място в Лилехамер зае Атле Лий МакГрат (Норвегия), финиширал на 0.87 секунди от времето на победителя.

Французинът Алекси Пентюро приключи кариерата си в алпийските ски с 11-а позиция в последния гигантски слалом за сезона.

Преди последния старт при мъжете от финалите на Световната купа в Лилехамер - слалома в сряда, начело е Марко Одермат с 1626 точки, следван от Пинейро Бротен с 1058 и МакГрат с 904 точки.

В слалома ще участва и българинът Алберт Попов, който се намира на 65-о място със 106 точки в генералното класиране и на 21-о в дисциплината.