Олимпийски медалист ще пропусне финалите в Световната купа по ски скок след падане

Олимпийският медалист Кацпер Томасяк (Полша), който претърпя падане в ранните етапи на квалификацията за второто състезание по ски полети във Викерсунд (Норвегия), ще пропусне финалите в Световната купа по ски скок в Планица (Словения).

19-годишният Томасяк беше изписан от болницата, в която бе прегледан след падането, но по решение на треньорския му щаб той няма да участва в стартовете в Планица през уикенда, потвърдиха от полската ски федерация.

Полякът спечели два сребърни и един бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Австриецът Щефан Ембахер е начело в подреждането при ски полетите, а в генералното класиране за Световната купа води Домен Превц от Словения.