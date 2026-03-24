Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Олимпийски медалист ще пропусне финалите в Световната купа по ски скок след падане

  • 24 март 2026 | 13:50
  • 290
  • 0
Олимпийският медалист Кацпер Томасяк (Полша), който претърпя падане в ранните етапи на квалификацията за второто състезание по ски полети във Викерсунд (Норвегия), ще пропусне финалите в Световната купа по ски скок в Планица (Словения).

19-годишният Томасяк беше изписан от болницата, в която бе прегледан след падането, но по решение на треньорския му щаб той няма да участва в стартовете в Планица през уикенда, потвърдиха от полската ски федерация.

Полякът спечели два сребърни и един бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Австриецът Щефан Ембахер е начело в подреждането при ски полетите, а в генералното класиране за Световната купа води Домен Превц от Словения.

Следвай ни:

Виж всички

