Торонто Раптърс привлече бившия първи избор в драфта на НБА

Маркел Фулц, който беше избран под номер 1 в драфта на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада през 2017 година, подписа десетдневен договор с тима на Торонто Раптърс.

За 27-годишния гард това ще бъде завръщане в "лигата на извънземните", където той игра за последно през сезон 2024/25 с екипа на Сакраменто Кингс.

През последните седмици Фулц бе част от състава на Раптърс 905, който е филиалът на Торонто Раптърс в Г-Лигата.

В кариерата си в НБА Маркел Фулц има изиграни общо 255 мача, като в тях е записал показатели от 10,4 точки, 3,2 борби и 4,4 асистенции средно на мач. Той е играл за Филаделфия 76ърс, Орландо Меджик и Сакраменто, но така и не оправда надеждите, че ще бъде генерационен талант, каквито бяха очакванията към него по време на колежанския му сезон в университета Вашингтон.

През лятото на 2017 година Фулц бе взет под номер 1 в драфта от Филаделфия, но само дни по-късно той получи мистериозна контузия на дясното рамо, която го ограничи до едва 33 мача в рамките на първите му два сезона, преди да бъде трансфериран в Орландо. Там той остана до 2024 година, преди да запише още 21 мача за Сакраменто през 2025 година.