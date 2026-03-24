Торонто Раптърс привлече бившия първи избор в драфта на НБА

  • 24 март 2026 | 12:15
Маркел Фулц, който беше избран под номер 1 в драфта на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада през 2017 година, подписа десетдневен договор с тима на Торонто Раптърс.

За 27-годишния гард това ще бъде завръщане в "лигата на извънземните", където той игра за последно през сезон 2024/25 с екипа на Сакраменто Кингс.

През последните седмици Фулц бе част от състава на Раптърс 905, който е филиалът на Торонто Раптърс в Г-Лигата.

В кариерата си в НБА Маркел Фулц има изиграни общо 255 мача, като в тях е записал показатели от 10,4 точки, 3,2 борби и 4,4 асистенции средно на мач. Той е играл за Филаделфия 76ърс, Орландо Меджик и Сакраменто, но така и не оправда надеждите, че ще бъде генерационен талант, каквито бяха очакванията към него по време на колежанския му сезон в университета Вашингтон.

През лятото на 2017 година Фулц бе взет под номер 1 в драфта от Филаделфия, но само дни по-късно той получи мистериозна контузия на дясното рамо, която го ограничи до едва 33 мача в рамките на първите му два сезона, преди да бъде трансфериран в Орландо. Там той остана до 2024 година, преди да запише още 21 мача за Сакраменто през 2025 година.

Още от Баскетбол

Лидерите в двете конференции на НБА спечелиха мачовете си

Лидерите в двете конференции на НБА спечелиха мачовете си

  • 24 март 2026 | 10:42
  • 580
  • 0
Ясни са часовете на полуфиналите в Адриатическата лига

Ясни са часовете на полуфиналите в Адриатическата лига

  • 24 март 2026 | 10:38
  • 250
  • 0
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 7533
  • 9
Какво предстои в новия кръг от Sesame НБЛ

Какво предстои в новия кръг от Sesame НБЛ

  • 24 март 2026 | 09:29
  • 735
  • 0
Бившата на Скоти Пипън се показа от леглото

Бившата на Скоти Пипън се показа от леглото

  • 24 март 2026 | 09:20
  • 1723
  • 4
Левски и Черно море откриват кръг №27 от Sesame НБЛ днес в София

Левски и Черно море откриват кръг №27 от Sesame НБЛ днес в София

  • 24 март 2026 | 09:10
  • 868
  • 0
Виж всички

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 6765
  • 20
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 47
  • 0
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 14217
  • 9
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 7533
  • 9
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 1944
  • 1
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 4140
  • 0