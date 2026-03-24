  Монтана ще играе срещу отбора на БФБаскетбол в полуфиналните плейофи

Монтана ще играе срещу отбора на БФБаскетбол в полуфиналните плейофи

  • 24 март 2026 | 12:12
Българската федерация по баскетбол обяви официално програмата за полуфиналните плейофи в първенството при жените и включването на отбора на БФБаскетбол, който се състезава в турнира за Купата на България през февруари. Играе се до две победи от три възможни срещи.

Шампионът Монтана 2003 ще играе двата си мача срещу БФБ Отбор от полуфиналите в зала "Младост" в Монтана, а датите са 3 и 4 април. Срещата на 3 април е с начален час 17:30, а на следващия ден двубоят е насрочен за 15:00 часа.

Рилски спортист и Берое ще започнат плейофа помежду си на 4 април с мач в "Арена СамЕлион" в Самоков от 16:00 часа. Вторият двубой е планиран за 6 април от 18:00 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, а евентуална трета среща ще се играе на 8 април отново в Самоков.

Още от Баскетбол

Лидерите в двете конференции на НБА спечелиха мачовете си

Лидерите в двете конференции на НБА спечелиха мачовете си

  • 24 март 2026 | 10:42
  • 579
  • 0
Ясни са часовете на полуфиналите в Адриатическата лига

Ясни са часовете на полуфиналите в Адриатическата лига

  • 24 март 2026 | 10:38
  • 250
  • 0
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 7526
  • 9
Какво предстои в новия кръг от Sesame НБЛ

Какво предстои в новия кръг от Sesame НБЛ

  • 24 март 2026 | 09:29
  • 735
  • 0
Бившата на Скоти Пипън се показа от леглото

Бившата на Скоти Пипън се показа от леглото

  • 24 март 2026 | 09:20
  • 1723
  • 4
Левски и Черно море откриват кръг №27 от Sesame НБЛ днес в София

Левски и Черно море откриват кръг №27 от Sesame НБЛ днес в София

  • 24 март 2026 | 09:10
  • 868
  • 0
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 6757
  • 20
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 37
  • 0
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 14205
  • 9
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 7526
  • 9
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 1938
  • 1
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 4140
  • 0