Монтана ще играе срещу отбора на БФБаскетбол в полуфиналните плейофи

Българската федерация по баскетбол обяви официално програмата за полуфиналните плейофи в първенството при жените и включването на отбора на БФБаскетбол, който се състезава в турнира за Купата на България през февруари. Играе се до две победи от три възможни срещи.

Шампионът Монтана 2003 ще играе двата си мача срещу БФБ Отбор от полуфиналите в зала "Младост" в Монтана, а датите са 3 и 4 април. Срещата на 3 април е с начален час 17:30, а на следващия ден двубоят е насрочен за 15:00 часа.

Рилски спортист и Берое ще започнат плейофа помежду си на 4 април с мач в "Арена СамЕлион" в Самоков от 16:00 часа. Вторият двубой е планиран за 6 април от 18:00 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, а евентуална трета среща ще се играе на 8 април отново в Самоков.