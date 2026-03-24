Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ню Йорк Рейнджърс изравни клубен антирекорд

Ню Йорк Рейнджърс изравни клубен антирекорд

  • 24 март 2026 | 10:38
  • 235
  • 0
Шейн Пинто и Уорън Фогъл вкараха голове в първите две части и Отава Сенатърс спечели с 2:1 срещу НЙ Рейнджърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), за да задълбочи кризата в отбора на Майк Съливан.

Нюйоркчани отправиха само девет удара към вратата на Отава и станаха първият отбора с по-малко от десет в рамките на един мач от 4 декември 2003 насам. Тогава Вашингтон стреля девет пъти към вратата на Ню Джърси Девилс. За Рейнджърс това е изравнен клубен антирекорд, който допуснаха и през далечната 1955.

С победата Сенатърс записаха 83-ата си точка през редовния сезон и вече са само на две от НЙ Айлъндърс в надпреварата за последната уайдкард квота в Източната конференция. Отава е и с една точка пасив от Детройт Ред Уингс, а двата отбора ще се срещнат в дерби от Атлантическата дивизия тази вечер.

Рейнджърс са на дъното на Източната конференция с 65 точки и пет пасив от Флорида Пантърс и Торонто Мейпъл Лийфс. Конър Шийри отбеляза единственото попадение за тима от Ню Йорк.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Лора Христова: Има нужда от бази за тренировки по биатлон

Лора Христова: Има нужда от бази за тренировки по биатлон

  • 23 март 2026 | 13:57
  • 4453
  • 5
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 14057
  • 14
Нападател на Флорида Пантърс отнесе три мача наказание заради грубо нарушение

Нападател на Флорида Пантърс отнесе три мача наказание заради грубо нарушение

  • 23 март 2026 | 13:21
  • 521
  • 0
Александра Фейгин с нова кратка програма на Световното в Прага

Александра Фейгин с нова кратка програма на Световното в Прага

  • 23 март 2026 | 12:52
  • 615
  • 2
Купа "Радо Янков" за пръв път в международния календар на FIS

Купа "Радо Янков" за пръв път в международния календар на FIS

  • 23 март 2026 | 12:17
  • 410
  • 0
Далас си осигури място в плейофите на НХЛ

Далас си осигури място в плейофите на НХЛ

  • 23 март 2026 | 12:01
  • 596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

  • 24 март 2026 | 11:32
  • 1886
  • 7
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 6272
  • 2
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 4494
  • 8
Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
  • 3704
  • 3
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

  • 24 март 2026 | 07:11
  • 4289
  • 6
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 3113
  • 0