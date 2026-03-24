Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
Ясни са часовете на полуфиналите в Адриатическата лига

Вече са ясни началните часове на полуфиналните срещи в Адриатическата лига при жените.

Финалната четворка на турнира ще се проведе в черногорската столица Подгорица през уикенда - 28 и 29 март.

В събота българският шампион Монтана 2003 ще се изправи срещу Партизан 1953 в първия полуфинал от 16:30 часа българско време. Във втория сблъсък един срещу друг от 19:00 часа ще играят домакините от Будучност и Цинкарна в повторение на мача за титлата от миналия сезон, когато черногорският отбор ликува в Целие.

Монтана 2003 взе бронзовите медали преди година, след успех над друг български тим - Берое.

Двубоят за третото място и финалът предстоят в неделя, отново с начални часове 16:30 и 19:00.

Домакините обявиха и провеждането на благотворителна акция преди втория полуфинал в събота, като призоваха зрителите да носят плюшени играчки, които да хвърлят на терена преди мача между Будучност и Цинкарна, информираха от клуба. Играчките по-късно ще бъдат дарени на деца в нужда.

