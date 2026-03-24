Какво предстои в новия кръг от Sesame НБЛ

Кръг №27 в Sesame Национална баскетболна лига стартира днес, а останалите четири мача ще се изиграят утре (25 март).

В първата среща, днес от 19:00 часа Левски приема Черно море Тича в столичната зала "Триадица".

Утре от 18:30 часа Рилски спортист гостува на Шумен в зала "Арена Шумен".

В 19:00 часа Миньор 2015 е домакин на Балкан в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

По същото време Ботев Враца приема Академик Бултекс 99 в "Арена Ботевград".

В 19:15 часа, в зала "Балканстрой" е мачът между Спартак Плевен и Берое Стара Загора.