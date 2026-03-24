  Sportal.bg
  Футбол свят
Манчестър Юнайтед вади сензационна оферта за играч на Арсенал

  • 24 март 2026 | 04:25
Манчестър Юнайтед е готов да отправи оферта за защитника на Арсенал Майлс Люис-Скели. Според журналиста от "TeamTalk" Греъм Бейли, от Юнайтед се надяват да постигнат споразумение за английския талант, който изпитва трудности да получи повече игрови минути на „Емиратс“ под ръководството на Микел Артета.

Новината идва на фона на факта, че Люк Шоу ще навърши 31 години след няколко месеца. Според информациите клубът иска да осигури на ветерана по-сериозна конкуренция за поста краен защитник, което би подобрило качеството на отбора.

През този сезон Арсенал постигна успехи с Пиеро Инкапие и Рикардо Калафиори на левия бек на отбраната, което изтласка Люис-Скели далеч от първия състав, тъй като той постоянно е пренебрегван от Артета. Смята се, че 19-годишният играч е кандидат за напускане на Арсенал през лятото. На "Олд Трафорд" се обсъжда оферта на стойност 60 милиона паунда, което би представлявало шокиращ трансфер между два основни конкурента в Англия.

Люис-Скели има договор с Арсенал до 2030 г., след като подписа ново споразумение миналия сезон. Въпреки това, той може да бъде изкушен от предложението на Юнайтед, тъй като шансът за повече игрово време е примамлив за тийнейджъра, който едва ли ще успее да пробие в първия отбор на Арсенал и през следващата кампания.

В момента ограничената роля на защитника се отразява и на перспективите му за националния отбор. Има доста сериозна опасност той да пропусне Световното първенство, което още повече ще го накара да се замисли за раздяла с Арсенал.

