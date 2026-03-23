Пропадна трансферът на американски нападател във Фулъм

Трансферът на нападателя на ПСВ Айндховен Рикардо Пепи във Фулъм се провали, съобщава ESPN в понеделник. През февруари се смяташе, че националът на САЩ ще премине в лондонския клуб за най-малко 36 милиона евро.

Техническия директор на ПСВ Ърнест Стюарт разкри, че сделката няма да се осъществи заради желана клауза в договора на футболиста. Фулъм е искал да се откаже от трансфера при евентуална контузия на нападателя преди края на настоящия сезон.

"Вече бяхме провели разговори с Фулъм по време на зимната пауза, но те дойдоха с оферта точно преди затварянето на трансферния период. Преминаването му не се осъществи, защото тогава нямахме готов заместник. Възобновихме контакти седмица след това, а Рикардо наистина иска трансфер в Англия. Ситуацията е изключително неприятна, особено за него. За нас е хубаво, че бихме апазили толкова качествен иглрач", коментира Ърнест Стюарт.

Очаква се в близките седмици 23-годишният Пепи да проведе специален разговор с треньора на ПСВ Петер Бос.

Снимки: Gettyimages

