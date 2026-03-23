Виктория Мбоко елиминира Мира Андреева в Маями

Канадката Виктория Мбоко отстрани рускинята Мира Андреева след 7:6 (4), 4:6, 6:0 в най-интересния мач от четвъртия кръг на тенис турнира в Маями, който предложи сблъсък на две състезателки от Топ 10.

В първия сет двете бяха безупречни на сервис, като и в тайбрека малки детайли дадоха преднина на Мбоко.

Във втората част отново се вървеше към тайбрек, но 18-годишната рускиня успя да направи пробив в десетия гейм и изравни след 6:4. Третата част премина при пълна доминация на Виктория Мбоко, която направи три пробива, взе всичките игри на свой сервис и завърши с 6:0. Мира Андреева спечели титлата в Маями на двойки миналата година в партньорство със сънародничката си Диана Шнайдер.

На четвъртфиналите 19-годишната Мбоко ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, която победи Александра Еала от Филипините с 6:0, 6:2 за точно час на корта.

Снимки: Gettyimages