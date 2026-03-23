Медведев и Оже-Алиасим приключиха в третия кръг в Маями

Двама от фаворитите - Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим, отпаднаха в третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями с награден фонд 9,5 милиона долара.

Руснакът Медведев отстъпи пред аржентинеца Франсиско Серундоло след 0:6, 6:4, 5:7 за близо 2 часа и 20 минути на корта. Впечатляващ бе първият сет, в който южноамериканецът не остави никакви шансове на Медведев, проби го три пъти и поведе след 6:0. Серундоло започна с 2:0 и във втория сет, а след това и 3:1, но последваха два пробива за руския играч, който спаси честта си, като изравни при 6:4.Третата част отиваше към тайбрек, но Франсиско Серундоло направи пробив в 12-ия гейм за 7:5. Аржентинецът направи 24 печеливши удара в мача срещу 14 за Медведев. Непредизвиканите грешки на руснака също бяха повече - 41 срещу 36.

На осминафиналите на турнира Серундоло ще играе срещу французина Юго Юмбер, който по-рано през деня надигра Александър Шевченко от Казахстан с 6:4, 7:6 (2).

За четвъртия кръг се класира още един французин - Теренс Атман, който се наложи над осмия с света Феликс Оже-Алиасим с 6:3, 1:6, 6:3. Атман направи един пробив в първия сет и го затвори при 6:3. Оже-Алиасим реагира добре, като във втората част даде само гейм на съперника си - 6:1. Играта прие нов обрат в третия сет и се повтори сценарият от първия, в който Атман спечели отново с 6:3, като взе един път сервиса на канадеца. В следващия кръг той чака победителя от двубоя между американеца Франсис Тиафо и Якуб Меншик от Чехия, който защитава титлата си от миналата година.

Снимки: Gettyimages