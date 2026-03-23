Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев и Оже-Алиасим приключиха в третия кръг в Маями

  23 март 2026 | 20:57
Двама от фаворитите - Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим, отпаднаха в третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями с награден фонд 9,5 милиона долара.

Руснакът Медведев отстъпи пред аржентинеца Франсиско Серундоло след 0:6, 6:4, 5:7 за близо 2 часа и 20 минути на корта. Впечатляващ бе първият сет, в който южноамериканецът не остави никакви шансове на Медведев, проби го три пъти и поведе след 6:0. Серундоло започна с 2:0 и във втория сет, а след това и 3:1, но последваха два пробива за руския играч, който спаси честта си, като изравни при 6:4.Третата част отиваше към тайбрек, но Франсиско Серундоло направи пробив в 12-ия гейм за 7:5. Аржентинецът направи 24 печеливши удара в мача срещу 14 за Медведев. Непредизвиканите грешки на руснака също бяха повече - 41 срещу 36.

На осминафиналите на турнира Серундоло ще играе срещу французина Юго Юмбер, който по-рано през деня надигра Александър Шевченко от Казахстан с 6:4, 7:6 (2).

За четвъртия кръг се класира още един французин - Теренс Атман, който се наложи над осмия с света Феликс Оже-Алиасим с 6:3, 1:6, 6:3. Атман направи един пробив в първия сет и го затвори при 6:3. Оже-Алиасим реагира добре, като във втората част даде само гейм на съперника си - 6:1. Играта прие нов обрат в третия сет и се повтори сценарият от първия, в който Атман спечели отново с 6:3, като взе един път сервиса на канадеца. В следващия кръг той чака победителя от двубоя между американеца Франсис Тиафо и Якуб Меншик от Чехия, който защитава титлата си от миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Българска федерация пикълбол разширява присъствието си в българските училища

Българска федерация пикълбол разширява присъствието си в българските училища

  • 23 март 2026 | 16:14
  • 513
  • 0
Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

  • 23 март 2026 | 10:54
  • 904
  • 4
Григор тренира на острова на богаташите

Григор тренира на острова на богаташите

  • 23 март 2026 | 09:41
  • 8273
  • 18
Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

  • 23 март 2026 | 07:16
  • 1197
  • 0
36-ият в света повали Алкарас в Маями

36-ият в света повали Алкарас в Маями

  • 23 март 2026 | 01:20
  • 13613
  • 4
Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

  • 22 март 2026 | 19:37
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Това е шанс за младите

Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
  • 4740
  • 32
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 19547
  • 28
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 26154
  • 24
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 10568
  • 7
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 11511
  • 7
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 10577
  • 0