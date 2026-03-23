Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров победи третия в схемата Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:4, 3:6, 6:4. Двубоят продължи цели четири дни заради лошото време, като се игра в три отделни части.

Българинът изоставаше с 3:4 и 15:30 в решаващия трети сет преди подновяването на мача тази вечер. 23-годишният българин успя да спечели подаването си за 4:4, а след това и следващите два гейма, за да стигне до успеха.

Съперникът на Нестеров за полуфиналите все още не е известен.