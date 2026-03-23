Рокада на върха и интересни резултати - обзор на кръга в Sesame НБЛ

Балкан си върна първото място в класирането след победа в дербито на върха в Sesame Национална баскетболна лига. Черно море Тича е само на успех от първите два тима, докато Локомотив Пловдив продължава победната си серия.

Балкан, за който на пейката дебютира Йован Попович, измъкна драматична победа срещу Рилски спортист в първата среща от 26 кръг в Sesame НБЛ със 79:78 у дома след кош в края на Травис Макконико. Гардът се превърна и в най-добър реализатор за своя тим с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Тадж Грийн добави 15 и 5 борби. Демонд Робинсън се отчете с 10 точки и 5 борби. За Рилски спортист Чавдар Костов финишира със 17 точки. Христо Бъчков оформи дабъл-дабъл – 14 и 10 борби. Алън Арнет се разписа с 13 точки и 7 борби.

В друг двубой Локомотив Пловдив достигна до три поред в шампионата след 96:83 над Берое Стара Загора в зала “Сила”. За “черно-белите” Кхалил Милър регистрира още един дабъл-дабъл 20 точки и 19 борби. Шоу Андерсън го последва със 17. Девърл Рамзи също стигна до двойните показатели – 13 точки и 12 асистенции. Брет Рийд бе над всички за старозагорци с 26 точки и 9 борби. Александър Матушев отбеляза 14. Джейлън Бенджамин остана с 12 точки и 5 асистенции.

Ботев 2012 се пребори с Шумен след 83:78 при визитата си в “Арена Шумен” за 12-и успех в шампионата този сезон. За врачани, които за първи път бяха водени от новия си треньор Мирослав Ралчев, Кортни Алекзандър регистрира 22 точки и 9 борби. Със същия точков актив в съблекалнята се прибра и Георги Герганов, който направи и 7 асистенции. Михаил Калинов вкара 15 точки плюс 7 борби и 5 асистенции. За Шумен Майкъл Марш бе най-добър с 22 точки и 8 борби. Уилям Елис и Джейлън Барр (14 борби) имаха по 16.

Спартак Плевен удължи победната си серия до четири поред след 106:69 при домакинството си на Миньор 2015. За “синьо-белите” Джейлан Макклауд достига до двойните показатели - 21 точки и 11 борби. Павлин Иванов се отчете с 15 и 6 асистенции. Кавон Скот, Ноел Браун и Джон Флорвиъс (13 борби) отбелязаха по 13 точки. За перничани Лазар Станкович и Остин Прайс завършиха с по 16 точки. Монтавиъс Мърфи ги последва с 10 и 6 борби.

Черно море Тича добави към сметката си 18-и успех в Sesame НБЛ, след като се наложи над Академик Бултекс 99 със 103:84 като гост в зала “Сила”. Ламонт Уест записа дабъл-дабъл за варненци – 24 точки и 11 борби. Джелани Уотстън-Гейл приключи с 22 и 5 асистенции. Алонзо Гафни се отчете с 20 точки и 5 борби. Джакуез Йоу поведе колоната на реализаторите за Академик Бултекс 99 с 24 точки и 13 борби. Васил Бачев отбеляза 20. Демаркъс Шарп и Обрад Томич (5 борби) останаха съответно с по 14 и 12 точки.