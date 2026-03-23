Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

Емона Иванова и италианската й партньорка Роза Де Марко спечелиха сребърен медал на международния турнир по парабадминтон във Витория-Гастейс (Испания).

В двубоя за титлата българо-италианският тандем отстъпи пред бразилките Ана Каролина Коутиньо Рейс и Едуарда Де Оливейра Диас с 9:21, 9:21.

“Краят на един турнир . . . но не и на мечтите! Днес приключи нашето участие, а заедно с него и още една важна стъпка по пътя ми. Финалът не се разви така, както ни се искаше, но понякога най-големите уроци идват точно в тези моменти. Горда съм, че бях на корта. Горда съм от битката. Горда съм от пътя. Благодаря на моята партньорка Роза Де Марко за доверието, за борбата и за това, че вървим напред заедно. Благодаря на всички, които стоят зад мен - вашата подкрепа означава повече, отколкото мога да опиша! Това не е край. Това е още една крачка напред. Продължаваме по-силни, по-мотивирани и още по-гладни за успехи”, написа в социалните мрежи Емона Иванова, която завърши в топ 5 в индивидуалната надпревара.