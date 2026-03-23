Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

Националите Денис Карягин и Руси Желев изведоха своя клуб Банка Мачерата Физиомед до място в плейофите Серия А2 в Италия след драматичен успех у дома срещу Ринашита Лагонегро с 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 22:25, 23:21) в двубой от 12-ия кръг на втория полусезон. Тимът на Романо Джанини пречупи съперника след повече от два часа игра и трети пореден тайбрек в рамките на седмица.

Денис Карягин заби 24 точки (1 ас, 2 блока, 53% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +10).

Руси Желев добави 13 точки (1 ас, 2 блока, 34% ефективност в атака, 19% перфектно и 46% позитивно посрещане - +2).

С победата Мачерата си гарантира участие в плейофите кръг преди края на редовния сезон.