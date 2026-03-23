  3. Балканските игри по водна топка се завръщат

  • 23 март 2026 | 16:31
Българската федерация по водна топка обяви възстановяването на Балканските игри – исторически и традиционен турнир, който в продължение на десетилетия играеше важна роля за развитието на този спорт в региона.

След повече от петнадесет години прекъсване, турнирът ще бъде възобновен през 2026 година по инициатива и благодарение на усилията на Българската федерация по водна топка и с подкрепата на всички национални федерации от региона.

През своята история Балканските игри събираха едни от най-силните нации във водната топка в Европа и света и представляваха значимо спортно събитие за ватерполната общност в Балканския регион.

Изданието през 2026 година ще отбележи нова глава в тази традиция, като още при своето възстановяване ще събере най-големия брой участващи държави в историята на турнира.

Участие вече са потвърдили националните отбори на: Гърция, Сърбия, Черна гора, Румъния, Турция, Босна и Херцеговина, Северна Македония и България.

Турнирът ще се проведе от 15 до 19 юли 2026 г. в Солун, Гърция, и ще бъде за възрастова група юноши до 16 години (U16).

Състезанието ще се проведе под егидата на European Aquatics и е включено в официалния календар на организацията, което подчертава неговото институционално признание и значението му за развитието на водната топка в Балканския регион.

Възстановяването на Балканските игри представлява важна стъпка към засилване на сътрудничеството между федерациите в региона, насърчаване на спортното майсторство и продължаване на дългогодишната традиция на водната топка на Балканите.

Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

Александра Лукоянова спечели първата регата от веригата "ЕвроИлка Къп"

Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

