Балканските игри по водна топка се завръщат

Българската федерация по водна топка обяви възстановяването на Балканските игри – исторически и традиционен турнир, който в продължение на десетилетия играеше важна роля за развитието на този спорт в региона.

След повече от петнадесет години прекъсване, турнирът ще бъде възобновен през 2026 година по инициатива и благодарение на усилията на Българската федерация по водна топка и с подкрепата на всички национални федерации от региона.

През своята история Балканските игри събираха едни от най-силните нации във водната топка в Европа и света и представляваха значимо спортно събитие за ватерполната общност в Балканския регион.

Изданието през 2026 година ще отбележи нова глава в тази традиция, като още при своето възстановяване ще събере най-големия брой участващи държави в историята на турнира.

Участие вече са потвърдили националните отбори на: Гърция, Сърбия, Черна гора, Румъния, Турция, Босна и Херцеговина, Северна Македония и България.

Турнирът ще се проведе от 15 до 19 юли 2026 г. в Солун, Гърция, и ще бъде за възрастова група юноши до 16 години (U16).

Състезанието ще се проведе под егидата на European Aquatics и е включено в официалния календар на организацията, което подчертава неговото институционално признание и значението му за развитието на водната топка в Балканския регион.

Възстановяването на Балканските игри представлява важна стъпка към засилване на сътрудничеството между федерациите в региона, насърчаване на спортното майсторство и продължаване на дългогодишната традиция на водната топка на Балканите.