Българска федерация пикълбол разширява присъствието си в българските училища

Българска Федерация Пикълбол проведе демонстрация на пикълбол в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, като част от последователната си политика за изграждане на устойчива национална училищна мрежа и популяризиране на спорта сред младите хора.

В рамките на демонстрацията учениците имаха възможност да се запознаят с правилата на играта и да се включат активно на корта заедно с националния състезател по пикълбол и участник в Европейското първенство в Рим 2025 Кристина Хорсикиян и Давид Милев - държавен шампион по пикълбол за 2026 г. (6-9 клас).

Събитието още веднъж потвърди потенциала на пикълбола като модерен, социален и изключително достъпен спорт за ученици от всички възрасти. Особено показателни са и резултатите на учениците от ПГД „Елисавета Вазова“, които завоюваха призови позиции на държавния ученически турнир по пикълбол.

По време на визитата бяха проведени и разговори с ръководството на гимназията относно дългосрочното развитие на пикълбола в училището, включително възможности за изграждане на тренировъчна база, създаване на училищна школа и включване в ученическия състезателен календар.

„Пикълболът вече е реална част от българската образователна система. Работата ни на терен показва, че когато има партньорство с училищата, резултатите идват бързо – както като интерес, така и като спортни постижения. Нашата цел е да изградим устойчива национална мрежа, в която всяко училище да има достъп до този спорт“, заяви президентът на БФП Гергин Ангелов.

Българска Федерация Пикълбол ще продължи да разширява дейността си в училищата в цялата страна чрез обучения, демонстрации, състезания и изграждане на дългосрочни партньорства.