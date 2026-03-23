Българска федерация пикълбол разширява присъствието си в българските училища

  • 23 март 2026 | 16:14
Българска Федерация Пикълбол проведе демонстрация на пикълбол в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, като част от последователната си политика за изграждане на устойчива национална училищна мрежа и популяризиране на спорта сред младите хора.

В рамките на демонстрацията учениците имаха възможност да се запознаят с правилата на играта и да се включат активно на корта заедно с националния състезател по пикълбол и участник в Европейското първенство в Рим 2025 Кристина Хорсикиян и Давид Милев - държавен шампион по пикълбол за 2026 г. (6-9 клас).

Събитието още веднъж потвърди потенциала на пикълбола като модерен, социален и изключително достъпен спорт за ученици от всички възрасти. Особено показателни са и резултатите на учениците от ПГД „Елисавета Вазова“, които завоюваха призови позиции на държавния ученически турнир по пикълбол.

По време на визитата бяха проведени и разговори с ръководството на гимназията относно дългосрочното развитие на пикълбола в училището, включително възможности за изграждане на тренировъчна база, създаване на училищна школа и включване в ученическия състезателен календар.

„Пикълболът вече е реална част от българската образователна система. Работата ни на терен показва, че когато има партньорство с училищата, резултатите идват бързо – както като интерес, така и като спортни постижения. Нашата цел е да изградим устойчива национална мрежа, в която всяко училище да има достъп до този спорт“, заяви президентът на БФП Гергин Ангелов.

Българска Федерация Пикълбол ще продължи да разширява дейността си в училищата в цялата страна чрез обучения, демонстрации, състезания и изграждане на дългосрочни партньорства.

Още от Тенис

Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

  • 23 март 2026 | 10:54
  • 707
  • 4
Григор тренира на острова на богаташите

Григор тренира на острова на богаташите

  • 23 март 2026 | 09:41
  • 6976
  • 18
Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

  • 23 март 2026 | 07:16
  • 1130
  • 0
36-ият в света повали Алкарас в Маями

36-ият в света повали Алкарас в Маями

  • 23 март 2026 | 01:20
  • 13057
  • 4
Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

  • 22 март 2026 | 19:37
  • 684
  • 0
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх

  • 22 март 2026 | 13:59
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 10932
  • 17
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 17114
  • 13
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 2999
  • 0
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 8128
  • 5
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 34318
  • 122
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 7570
  • 0