Сашо Ангелов изведе Локо (ГО) за първа тренировка

Новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица) Сашо Ангелов изведе отбора за първо занимание. Специалистът пое тима и започна работа с футболистите в добро настроение и висока мотивация преди предстоящите двубои от първенството във Втора лига.

Сашо Ангелов се завръща начело на Локомотив (Горна Оряховица)

Ангелов се завърна начело на "железничарите", след като доскорошният наставник Кириякос Георгиу подаде оставка след домакинското поражение с 0:1 от Марек преди два дни. Локомотив (Горна Оряховица) няма победа в първите шест кръга от пролетния дял и към момента заема 12-ото място в класирането с 26 точки, на 5 от зоната на изпадащите.