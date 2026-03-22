Сашо Ангелов e новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Опитният специалист Сашо Ангелов се завръща като старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица), съобщи кметът на града Николай Рашков. Ангелов поема "железничарите" от Кириякос Георгиу, който си подаде оставката вчера след домакинското поражение с 0:1 от Марек.

За бившия защитник, който е прекарал голяма част от кариерата си на футболист в този клуб, е завръщане на треньорския пост след периода 2014-2016.

Локомотив (Горна Оряховица) няма победа в първите шест кръга от пролетния дял на първенството, като тази серия стана причина за оставката на гръцкия специалист. Тимът е на 12-ото място с 26 точки, на 5 от зоната на изпадащите, където първи под чертата е Спортист (Своге). Двата отбора се срещат един срещу друг в следващия 26-и кръг на първенството във Втора лига.