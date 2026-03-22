Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
Сашо Ангелов e новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

  • 22 март 2026 | 16:29
  • 737
  • 3

Опитният специалист Сашо Ангелов се завръща като старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица), съобщи кметът на града Николай Рашков. Ангелов поема "железничарите" от Кириякос Георгиу, който си подаде оставката вчера след домакинското поражение с 0:1 от Марек.

За бившия защитник, който е прекарал голяма част от кариерата си на футболист в този клуб, е завръщане на треньорския пост след периода 2014-2016.

Треньорът на Локо (ГО) хвърли оставка
Треньорът на Локо (ГО) хвърли оставка

Локомотив (Горна Оряховица) няма победа в първите шест кръга от пролетния дял на първенството, като тази серия стана причина за оставката на гръцкия специалист. Тимът е на 12-ото място с 26 точки, на 5 от зоната на изпадащите, където първи под чертата е Спортист (Своге). Двата отбора се срещат един срещу друг в следващия 26-и кръг на първенството във Втора лига.

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 307
  • 0
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 1330
  • 3
Треньорски тандем ще води Волов

Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 384
  • 0
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 612
  • 0
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43849
  • 349
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 711
  • 1
Виж всички

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43849
  • 349
Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 22 март 2026 | 17:30
  • 4193
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 21694
  • 55
Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

  • 22 март 2026 | 17:33
  • 234
  • 0
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16325
  • 31
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 10709
  • 52