Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

  • 23 март 2026 | 15:57
  • 565
  • 0
Считаният за откраднат трофей на германския хандбален клуб Фюхзе Берлин е бил открит в помещенията на отбора в столицата.

Трофеят е бил открит от служители на миналогодишните шампиони на Германия при извършването на рутинна инвентаризация, съобщи за ДПА изпълнителният директор на берлинчани Боб Ханинг. Той бе загубен през месец ноември, когато крадци нахлуха в помещенията на Фюхзе Берлин, а от клуба докладваха на властите за кражба.

При последвалото разследване полицията арестува двама мъже, но не успя да открие изчезналия трофей. От клуба се опасяваха, че той е бил претопен в сребърно кюлче и поръчаха на Германската хандбална федерация изработването на нова купа.

"Това вече не е нужно, отменихме поръчката", добави Ханинг, цитиран от ДПА.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

