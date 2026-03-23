28-годишен пое отбор от Евролигата

Париж прекрати договора на старши треньора Франческо Табелини заради неубедителните резултати на тима в Евролигата този сезон.

Френският отбор се затруднява в най-престижния клубен турнир на Стария континент, заемайки 17-о място във временното класиране с баланс 12-21, което е предизвикало ръководството да вземе решение за треньорска смяна.

Julius Thomas Head Coach intérimaire 🫡



Arrivé à Paris à l’été 2023, Julius devient aujourd’hui le plus jeune coach de l’histoire de l’EuroLeague et la Betclic Élite, démontrant une nouvelle fois la capacité du Paris Basketball à donner sa confiance à de jeunes talents. pic.twitter.com/pR6bSGV2WL — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 23, 2026

42-годишният италианец пристигна със солидни очаквания в Париж след изключително успешен престой в чешкия Нимбурк, където постигна 116 победи и само 22 загуби в рамките на два сезона.

Сега парижкият клуб ще заложи на 28-годишния Юлиус Томас като временен наставник. Той ще води тима до края на сезона, потвърдиха от клуба.

Томас ще стане вторият най-млад старши треньор в историята на Евролигата след Гаспер Поточник, който е на 27 години, 11 месеца и 19 дни, когато води Унион Олимпия на 10 декември 2008-а.

