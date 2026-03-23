Виктор Илиев спечели четвъртия ранкинг турнир на федерацията по снукър

Виктор Илиев спечели четвъртия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2025/26 - „София Мастърс“, проведен в столичната Национална снукър академия. В мача за трофея той се наложи над Георги Величков с 4:3.

24-годишният софиянец спечели и четирите мача от групата си без загубен фрейм, а по пътя си до финала изпусна само една партия.

В хода на надпреварата Виктор Илиев записа 10 серии от по над 50 точки, а най-високият му брейк беше 81, като това е и най-високото постижение за цялото състезание.

До момента той е спечелил всеки един от ранкинг турнирите през настоящия сезон на Българска снукър федерация, а в началото на март си заслужи и първа титла от WINBET снукър лига.