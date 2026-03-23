Виктор Илиев спечели четвъртия ранкинг турнир на федерацията по снукър

  • 23 март 2026 | 15:32
Виктор Илиев спечели четвъртия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2025/26 - „София Мастърс“, проведен в столичната Национална снукър академия. В мача за трофея той се наложи над Георги Величков с 4:3.

24-годишният софиянец спечели и четирите мача от групата си без загубен фрейм, а по пътя си до финала изпусна само една партия.

В хода на надпреварата Виктор Илиев записа 10 серии от по над 50 точки, а най-високият му брейк беше 81, като това е и най-високото постижение за цялото състезание.

До момента той е спечелил всеки един от ранкинг турнирите през настоящия сезон на Българска снукър федерация, а в началото на март си заслужи и първа титла от WINBET снукър лига.

Още от Снукър

Виктор Илиев - снукър шампионите не са скучни

Рони О'Съливан реализира рекордно висок брейк в историята на снукъра

Рони О'Съливан отново се справи с Шон Мърфи

Джъд Тръмп: Не знам къде ще живея, в Дубай сега е несигурно

Невероятно - Джон Хигинс изигра своя мач номер 2000

Джъд Тръмп се ожени и обяви, че ще става баща

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

