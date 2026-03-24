Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-наторавените нощи в НБА. Ще се изиграят десет мача. Някои от тях крият и сериозна интрига. Тук може да следите развитието им в реално време.

Нощта започва ударно с четири мача в 01:00 часа. Още първият от тях е невероятен сблъсък между Лос Анджелис Лейкърс и Детройт Пистънс.

Не по-малко интересен изглежда и следващият мач по това време. Маями Хийт ще опита да спре пропадането си в тежко гостуване на Сан Антонио Спърс.

Тогава играят и Орландо Меджик срещу Индиана Пейсърс.

Важно домакинство предстои и за Филаделфия 76 срещу шампиона Оклахома Сити Тъндър.

В 01:30 е следващият мач за нощта между Атланта Хоукс и Мемфис Гризлис.

С половин час по-късно стартира сблъсъкът на Хюстън Рокетс срещу Чикаго Булс.

В 03:00 пък е битката на Юта Джаз срещу Торонто Раптърс.

В 03:30 Далас Маверикс приема Голдън Стейт Уориърс.

Следващата среща е с начален час 04:00 и в нея един срещу друг ще видим Портланд Трейлблейзърс и Бруклин Нетс.

За финал е оставен двубоят на Лос Анджелис Клипърс срещу Милуоки Бъкс.