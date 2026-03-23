Никола Карастоянов след мача с Чардафон: Победихме, но играхме слабо

"За съжаление в мача срещу Чардафон не се получи това, което искахме, а именно - да доминираме над съперника. Играхме плахо и припряно. Не можахме цял мач да отворим по-голяма разлика от пет гола", коментира треньорът на хандбалния вицешампион при мъжете Шумен 61 Никола Карастоянов, цитиран от пресслужбата на клуба, след победата над Чардафон в габровската зала "Орловец" с 32:27 (15:11) в мач от "А" РХГ.

"Второто полувреме започнахме много разконцентрирано. Не бяхме решени да разиграем съперника. Победихме, но играхме слабо. Надявам се това да не е тенденция. Трябва да премоделираме облика на играта си в малкото време, което остава до домакинския ни мач в дербито с Локомотив (Горна Оряховица). Надявам се момчетата да разберат, че трябва да бъдат по-концентрирани и отдадени на идеята за победа. Надявам се срещу Локомотив да излезем пределно мобилизирани и да покажем какво можем", посочи още Карастоянов.

Хандбалистите на Шумен 61 вече мислят за дербито от последния кръг на редовния сезон срещу Локомотив (Горна Оряховица), който ще се играе на 28 март, от 17:00 часа в "Арена Шумен" и ще определи кой ще завърши на първо и второ място в "А" РХГ преди плейофите в първенството.

Да продължи победната си серия в шампионата и в турнира за Купата на България е решен хандбалният вицешампион при мъжете Шумен 61, като амбициите му са да спечели турнира за Купата на България за шести път.

Зала "Арена Шумен" ще бъде домакин на полуфиналите и на финалите от турнира за националната купа в началото на следващия месец. На 4 април ще се изиграят полуфиналните срещи, а на следващия ден ще бъде определен носителят на трофея и медалистите.