Анна Музичук ще замени индийката Хумпи Конеру в Турнира на претендентките

Индийката Хумпи Конеру няма да може да вземе участие в Турнира на претендентките за световната титла по шахмат, като нейното място ще бъде заето от украинката Анна Музичук.

В социалните мрежи 38-годишната индийка съобщи, че не се чувства сигурна да пътува до Кипър при настоящото геополитическо състояние в региона.

Така нейното място сред осемте състезателки, които ще определят претендентката за световната титла, ще бъде заето от Музичук, която бе състезателката с най-предно класиране, която нямаше квота за турнира.

Победителката в турнира на претендентките ще играе за световната титла с настоящата шампионка Цзю Вънцзюн от Китай. Надпреварата ще продължи от 29 март до 15 април.