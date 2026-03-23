Нападател на Флорида Пантърс отнесе три мача наказание заради грубо нарушение

Нападателят на Флорида Пантърс Ей Джей Гриър бе наказан за три мача заради грубо нарушение срещу нападателя на Калгари Флеймс Конър Зари, съобщи Националната хокейна лига.

По време на двубоя между двата тима в петък, 20 март, Гриър изблъска Зари в мантинелата, което му донесе петминутно наказание.

Глобата на Гриър ще бъде в размер на 13 281, 24 долара - сумата, която той трябваше да получи за участието си в трите предстоящи двубоя. Тези средства ще бъдат дарени на Фонда на играчите за спешна помощ.