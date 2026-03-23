  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Два медала за България от "Белгия Оупън" по таекундо

Два медала за България от "Белгия Оупън" по таекундо

  • 23 март 2026 | 12:28
Два медала за България от "Белгия Оупън" по таекундо

Два медала спечелиха българските състезатели на международния турнир по таекуондо "Белгия Оупън" с ранг G1 при мъжете и при жените.

Станислав Митков извоюва златото в категория 63 килограма (49 състезатели в схемата) след впечатляващо представяне. Българинът беше безапелационен по пътя към титлата, въпреки сериозната конкуренция, като не загуби нито един рунд във всичките си срещи. Възпитаникът на Венцислав Соколов започна с убедителна победа срещу съперник от Азербайджан – Бахадур Достуев, след което отстрани последователно двама представители на Тайван – Пен-рен Чен и Куей-ан Пан. В полуфиналите Митков се наложи над Ернест Мерданаж (Албания), а във финала победи опитния Ибрахим Отер (Турция) в два рунда, демонстрирайки класа и силен характер въпреки натрупаната умора.

Вторият медал за България беше спечелен от Ерика Карабелева в категория 53 килограма при жените. В конкуренция от 39 състезателки тя записа убедителни победи над Еланур Тирен (Австрия) и Джоуди Микел (Великобритания). В четвъртфинала българката се справи с добре познатата си съперничка Инес Бенети (Франция), побеждавайки я категорично в два рунда. В полуфинала състезателката на клуб „Ахил“ отстъпи на първата поставена и сребърна олимпийска медалистка от Париж Мерве Кавурат (Турция), като така стигна до бронзовото отличие. Впечатляващо е, че тя все още не е навършила пълнолетие, а вече се утвърждава сред най-добрите при жените.

Близо до медалите беше и новото попълнение в националния ни отбор Омид Хосейни. В категория 80 килограма (34 състезатели в схемата) натурализираният иранец постигна победи над Елджан Алиев (Азербайджан) и Джуин Юнг (Тайван), но в драматичен четвъртфинал отстъпи с минимална разлика на Йоанис Пападополус (Гърция) и завърши на пето място.

Християн Георгиев, в категория 54 килограма (37 състезатели в схемата), записа победа над Нейтън Чау (Австралия), но във втория си двубой отстъпи на Денис Дагделен (Турция).

В категория 49 килограма при жените Александра Георгиева изигра оспорван мач срещу Умайма Аласак (Франция), като спечели първия рунд, но загуби следващите два в последните секунди.

С представянето си на Белгия Оупън българските състезатели затвърдиха доброто ниво на националния отбор и показаха, че могат да се конкурират успешно на международната сцена.

